Útravaló – 2026. július 3., Szent Tamás apostol

Nézőpont – 2026. július 3., péntek | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” Tamás kételkedve fogadja Jézus feltámadásának hírét. A Feltámadott győzi meg arról, hogy valóságos testben támadt fel. Újra megjelenik tanítványainak, amikor már Tamás is köztük van. A jó pásztor az, aki minden elcsatangolt báránynak a nyomába ered, mert mindegyiket egyformán szereti. Tamást arra biztatja Jézus, hogy érintse meg feltámadt testét. Az apostol Jézus sebeit érintve így vallja meg a hitét: „Én Uram, én Istenem!” Boldognak nevez minket Jézus, mert mi nem látjuk őt úgy, mint Tamás, mégis hisszük, hogy él és velünk van. Az igazi boldogságot ő adja nekünk. Jézus azt mondja, érintsd meg! Itt van, mindjárt megérintheted a feltámadt Jézust, a szentáldozásban.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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