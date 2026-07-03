Útravaló – 2026. július 3., Szent Tamás apostol

„Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek!” Tamás kételkedve fogadja Jézus feltámadásának hírét. A Feltámadott győzi meg arról, hogy valóságos testben támadt fel. Újra megjelenik tanítványainak, amikor már Tamás is köztük van. A jó pásztor az, aki minden elcsatangolt báránynak a nyomába ered, mert mindegyiket egyformán szereti. Tamást arra biztatja Jézus, hogy érintse meg feltámadt testét. Az apostol Jézus sebeit érintve így vallja meg a hitét: „Én Uram, én Istenem!” Boldognak nevez minket Jézus, mert mi nem látjuk őt úgy, mint Tamás, mégis hisszük, hogy él és velünk van. Az igazi boldogságot ő adja nekünk. Jézus azt mondja, érintsd meg! Itt van, mindjárt megérintheted a feltámadt Jézust, a szentáldozásban.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír