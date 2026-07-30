Útravaló – 2026. július 30.

„Végül hasonlít a mennyek országa a tengerbe vetett hálóhoz, mely mindenfajta halat bekerít.” Mindenki meghívást kapott a mennyek országába. Isten szeretethálója mindenkit „bekerít”. A partra vonás után a halak javát kiválogatják, a hitványát pedig kiszórják. A tengerbe vetett háló képe arra emlékeztet, hogy Isten országa mindenkit elér: jót és rosszat, erőset és gyengét egyaránt. A háló nem válogat, csak összegyűjt – az ítélet ideje pedig nem most van, hanem a „túlsó partra” vonás után. Ez vigasztal, ugyanakkor komolyságra int: Isten türelme hatalmas, de a döntés felelőssége a miénk. A mennyek országa jelen van, és Jézus arra hív, hogy olyan „halak” legyünk, akik jóságot és igazságot hordoznak a világban.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír