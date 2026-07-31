Útravaló – 2026. július 31.

„Honnét vette hát mindezt?” A názáretiek ismerték Jézust, Máriát és Józsefet. Kérdésükből visszakövetkeztethetünk a Szent Család názáreti éveinek egyszerűségére és hétköznapiságára. Ott nőtt fel közöttük, ezért nem értették mostani szavait és tetteit. Nehezen viseljük el, ha valaki kiemelkedik közülünk? Irigykedve, kétkedve fogadjuk mások karizmáit? Jézus názáreti évei minket is rádöbbentenek, hogy nem a nagy események, mozgalmasságok teszik istenivé világunkat, hanem az Isten akarata iránti engedelmesség. Jézus rejtetten, nem ismerten, félreismerten, az emberek mindennapi gondjai között is Isten Fia. Jézust csak akkor ismered fel igazán, ha szakítasz a vele kapcsolatos elvárásaiddal.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír