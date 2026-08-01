Útravaló – 2026. augusztus 1.

Ősi gyarlóság győzedelmeskedik a mai olvasmányban. Úgy tűnik, a félelem sokszor jobban motivál a rossz kerülésére, mint a megtérésre hívó szó. A „Változtassátok meg életmódotokat és tetteiteket!” felszólítás itt süket fülekre talál. A rettegés, hogy Jeremiás vére rájuk hull, és az Úr megbünteti őket, már inkább visszahúz attól, hogy ártsanak neki. Mindazonáltal, ha a kárhozattól való félelem (attritio) motivál is valakit, az a keresztény élet gyakorlatában már elég a bűnbánathoz, mert ha tökéletlen motivációval is, de az ember elindul Isten felé. Az igazi azonban a tökéletes bánat (contritio), melynek hátterében nem a rettegés és az önféltés, hanem az Isten iránti szeretet rejtőzik.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír