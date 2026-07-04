Útravaló – 2026. július 4.

Nézőpont – 2026. július 4., szombat | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Mester, követlek téged, bárhová mégy. Jézus figyelmeztette: A rókának odúja van, az ég madarának fészke, de az emberfiának nincs hová lehajtania a fejét.” Aki vele tart, annak nem a kényelmet ígéri, hanem a szabadságot. Azt a szabadságot, amely nem tárgyakhoz, helyekhez vagy emberi biztosítékokhoz kötődik. Jézusnak nincs hová lehajtania a fejét, mert egész élete az Atya akaratának teljesítése. A tanítvány útja is ez: ráhagyatkozni a gondviselő Istenre. Jézus követése akkor kezdődik, amikor a szívem és az értelmem minden bizonytalanság ellenére is kész igent mondani. A hivatásbeli elköteleződés mobilitást is jelent, nem csak egyfajta mindennapi szolgálatot, amit az otthon maradók is el tudnak végezni.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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