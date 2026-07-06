Útravaló – 2026. július 6.

Amikor Isten megteremtette az embert, ő, aki az Élő, életet adott neki. Amikor pedig az embert megváltotta a bűntől és annak következményétől, a haláltól, visszaadta neki örök rendeltetését. Ez az erő jelenik meg Jézusban, amikor Jairus kislányát ébresztgeti. Megfogja a kezét, és felébreszti a halálból. Isten megérinti teremtményét, az embert. Róla is azt mondja, mint Lázárról, hogy nem halt meg, csak alszik. Isten Fia azért jött, hogy általa életünk legyen. Isten nem a halál Istene, hanem az életé. Amikor megérinti a kislány kezét, Jézus erről az életről beszél, hogy minden embert fel fog ébreszteni a halálból, mint az álomból. Hiszed-e, hogy eljön a boldog ébredés pillanata, és utána nincs többé halál?

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír