Útravaló – 2026. július 6.

Nézőpont – 2026. július 6., hétfő | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

Amikor Isten megteremtette az embert, ő, aki az Élő, életet adott neki. Amikor pedig az embert megváltotta a bűntől és annak következményétől, a haláltól, visszaadta neki örök rendeltetését. Ez az erő jelenik meg Jézusban, amikor Jairus kislányát ébresztgeti. Megfogja a kezét, és felébreszti a halálból. Isten megérinti teremtményét, az embert. Róla is azt mondja, mint Lázárról, hogy nem halt meg, csak alszik. Isten Fia azért jött, hogy általa életünk legyen. Isten nem a halál Istene, hanem az életé. Amikor megérinti a kislány kezét, Jézus erről az életről beszél, hogy minden embert fel fog ébreszteni a halálból, mint az álomból. Hiszed-e, hogy eljön a boldog ébredés pillanata, és utána nincs többé halál?

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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