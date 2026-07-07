Útravaló – 2026. július 7.

Nézőpont – 2026. július 7., kedd | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Mihelyt az ördögöt kiűzte, megszólalt a néma. A nép erre csodálkozva mondta: »Soha sem láttak még ilyent Izraelben!«” A néma megszólalása nem csupán fizikai gyógyulás, hanem a szív felszabadulása is. Amikor Jézus kiűzi a sötétséget, helyet készít a szónak, a kapcsolódásnak, az életnek. A nép csodálkozik, mert felismeri: ahol Krisztus jelen van, ott a lehetetlen is megtörténik. A mi életünkben is vannak néma területek: félelmek, sebek, kimondatlan igazságok. Jézus ma is képes felszabadítani ezeket, hogy újra megszólaljon bennünk a hála, a bizalom és a remény. Jézus téged is meg akar szabadítani. Magára vette a bűneidet, és adósleveledet felszegezte a keresztfára. Megszólal benned a remény?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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