Útravaló – 2026. július 7.

„Mihelyt az ördögöt kiűzte, megszólalt a néma. A nép erre csodálkozva mondta: »Soha sem láttak még ilyent Izraelben!«” A néma megszólalása nem csupán fizikai gyógyulás, hanem a szív felszabadulása is. Amikor Jézus kiűzi a sötétséget, helyet készít a szónak, a kapcsolódásnak, az életnek. A nép csodálkozik, mert felismeri: ahol Krisztus jelen van, ott a lehetetlen is megtörténik. A mi életünkben is vannak néma területek: félelmek, sebek, kimondatlan igazságok. Jézus ma is képes felszabadítani ezeket, hogy újra megszólaljon bennünk a hála, a bizalom és a remény. Jézus téged is meg akar szabadítani. Magára vette a bűneidet, és adósleveledet felszegezte a keresztfára. Megszólal benned a remény?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír