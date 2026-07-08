Útravaló – 2026. július 8.

„Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.” Jézus így küldi tanítványait, apostolait az emberek közé. Mert a mennyek országa elközelgett, és ez az ország rájuk épül. Nem önmagukat hirdetik, hanem Jézus Krisztust, akitől a küldetést kapták. Ő hatalmat adott nekik, hogy elmenjenek először Izrael házának elveszett juhaihoz, majd pedig minden néphez, a föld végső határáig. Ebben a küldetésben ott van velük a küldő ereje és hatalma, „hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget”. A mennyek országának, Isten Szentlelkének ereje kíséri őket, és annak a Jézusnak a szelíd hatalma, aki szolgálni jött, aki azért érkezett közénk, hogy szeretetből életét adja minden emberért. Jézus ma téged is küld!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír