Útravaló – 2026. július 8.

Nézőpont – 2026. július 8., szerda | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júliusban Földi István keszthelyi esperes plébános ad útravalót.

„Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa.” Jézus így küldi tanítványait, apostolait az emberek közé. Mert a mennyek országa elközelgett, és ez az ország rájuk épül. Nem önmagukat hirdetik, hanem Jézus Krisztust, akitől a küldetést kapták. Ő hatalmat adott nekik, hogy elmenjenek először Izrael házának elveszett juhaihoz, majd pedig minden néphez, a föld végső határáig. Ebben a küldetésben ott van velük a küldő ereje és hatalma, „hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget”. A mennyek országának, Isten Szentlelkének ereje kíséri őket, és annak a Jézusnak a szelíd hatalma, aki szolgálni jött, aki azért érkezett közénk, hogy szeretetből életét adja minden emberért. Jézus ma téged is küld!

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató