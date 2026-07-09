Útravaló – 2026. július 9.

„Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.” A hetvenkét tanítványt így küldi Jézus. Egyúttal azt is elmondja nekik, hogy milyen lelkülettel menjenek. Teljes bizalmat kér tőlük, hogy megtapasztalják az Atya szeretetét útjuk során. A rájuk váró feladat sok, az emberi értelem és jóakarat sokszor kevés. Bárányként küldi tanítványait a világ kihívásainak farkasai közé! Eldobatja velünk a védelmet nyújtó botot, a viharoktól óvó köntöst és a történelem országútjának töviseitől és köveitől védő sarut. Jézus merte vállalni ezt az aránytalanságot, mert ami történik, az nem ember műve, hanem Isten öröktől fogva elgondolt terve. „Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” Te vajon kéred?

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír