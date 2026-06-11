Útravaló – 2026. június 11.

Nézőpont – 2026. június 11., csütörtök | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

Szent Barnabás apostolt – bár szorosan nem tartozott az apostoli karba, mégis – ezzel a titulussal illették, hiszen az Apostolok Cselekedeteiből tudjuk, hogy a megtért Sault ő vezette be az Egyház életébe, a hit titkába. Megdöbbentő az első egyházi közösség élete, amelyben ugyan súrlódások és kemény viták között, de mégis jelen van a Keresztelő János-i magatartás: neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Péter és Barnabás mellől kiemelkedhet Szent Pál. Tudjuk szemlélni, értékelni Istennek a másik emberrel kapcsolatos tervét? Segítjük annak kibontakozását? Ahogy Barnabást ez az előzékenysége emelte az apostolok mellé, úgy ezzel a magunk elé engedéssel lehetünk a hitben társai az apostoli kor Egyházának.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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