Útravaló – 2026. június 11.

Szent Barnabás apostolt – bár szorosan nem tartozott az apostoli karba, mégis – ezzel a titulussal illették, hiszen az Apostolok Cselekedeteiből tudjuk, hogy a megtért Sault ő vezette be az Egyház életébe, a hit titkába. Megdöbbentő az első egyházi közösség élete, amelyben ugyan súrlódások és kemény viták között, de mégis jelen van a Keresztelő János-i magatartás: neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Péter és Barnabás mellől kiemelkedhet Szent Pál. Tudjuk szemlélni, értékelni Istennek a másik emberrel kapcsolatos tervét? Segítjük annak kibontakozását? Ahogy Barnabást ez az előzékenysége emelte az apostolok mellé, úgy ezzel a magunk elé engedéssel lehetünk a hitben társai az apostoli kor Egyházának.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír