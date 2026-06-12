Útravaló – 2026. június 12., Jézus Szent Szíve

Jézus a legteljesebb, legszentebb Fölajánló és Felajánlás, mi pedig – az ő Szent Sebéből újjászülettek csapata – ehhez a felajánláshoz csatlakozhatunk a mai nap során. Végezzük el ezért XIII. Leó pápa gyönyörű felajánló imáját, így kapcsoljuk össze Jézus Szent Szívével korunkat és környezetünket! Krisztus ugyanis hatalmat adott nekünk, társul vett bennünket maga mellé keresztje titkába, Szívének megnyitásába, hogy Szent Szívének érzületét, azaz ugyanazt a lelkületet ápoljuk magunkban, ami benne volt: a sötétséggel találkozva nem vádaskodásba, lesajnálásba kezdett, hanem felajánlásba, az Atyától elfordultak összegyűjtésébe, a távolság áthidalásába.

Fotó: Merényi Zita

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