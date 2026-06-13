Útravaló – 2026. június 13.

Páduai Szent Antal ágostonos szerzetesként mély teológiai tudást, a szeretet cselekedeteiben gyakorlatot szerzett. Amikor pedig látta a marokkói ferences vértanúk maradványait, mindezt radikálisabb keretek között akarta megélni, így lett ferences, majd prédikációiban a szegények szószólója, azóta is sok apró-cseprő kérés és ügy közbenjárója. Olyan életút ez, amelynél valószínűleg nem következett egyik lépés a másikból az emberi logika szerint, Isten mégis a saját tervét bontakoztatta ki belőle. Ahogy előre haladunk élettörténetünkben, talán egyre mélyebben látjuk, láthatjuk, hogy a kronologikus események sora mögött ott van az Isten ideje, rendje, amire érdemes ma rácsodálkoznunk.

Fotó: Merényi Zita

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