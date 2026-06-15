Útravaló – 2026. június 15.

Nézőpont – 2026. június 15., hétfő | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

Árpád-házi Boldog Jolánra emlékezünk ma. Tanulságos megfigyelni IV. Béla – nem véletlenül tisztelték őt is boldogként a ferences rendben – környezetének női szentjeit, akiket az állapotbeli kötelesség teljesítése, templom- és kolostoralapítások, a szenvedőket segítő tettek, valamint a megfeszített Úr Krisztusnak való szerzetesi odaszenteltség és a kiengesztelődés munkálása jellemzett. Ahogy e nagy királyi család története meghatározta a magyar történelmet, úgy e „családi kör” az egyéniségeivel alapvető karakterét adja a sajátos magyar életszentségnek is. Boldog Jolán külön kiemelkedett abban, hogy gyermekeit és férjét szelíd csendességgel vezette a hit útján.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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