Útravaló – 2026. június 15.

Árpád-házi Boldog Jolánra emlékezünk ma. Tanulságos megfigyelni IV. Béla – nem véletlenül tisztelték őt is boldogként a ferences rendben – környezetének női szentjeit, akiket az állapotbeli kötelesség teljesítése, templom- és kolostoralapítások, a szenvedőket segítő tettek, valamint a megfeszített Úr Krisztusnak való szerzetesi odaszenteltség és a kiengesztelődés munkálása jellemzett. Ahogy e nagy királyi család története meghatározta a magyar történelmet, úgy e „családi kör” az egyéniségeivel alapvető karakterét adja a sajátos magyar életszentségnek is. Boldog Jolán külön kiemelkedett abban, hogy gyermekeit és férjét szelíd csendességgel vezette a hit útján.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír