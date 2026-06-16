Útravaló – 2026. június 16.

Az ószövetségi törvény szabályozó jellegének helyére Jézus önmagát állítja oda mint a törvény teljességét. A régieknek szóló mondások ugyanis mérsékelték a haragot, a bosszút, az Úr szava pedig növeli a szeretet kibontakozását. Jézus ezt nemcsak úgy vaktában kéri tőlünk, hanem azzal a háttérrel, hogy ő már megcselekedte ezt, ezen az úton ment át Atyja dicsőségébe. Fontos látnunk a jézusi parancs helyes irányultságát is. Az nem a butaság, a gonosz erőinek bárgyú vagy megalkuvó kiszolgálása, hanem létének odaajándékozása a szeretetben akkor, amikor elérkezik az ideje. Ez azonban nem megy csak úgy, hirtelen. Készülni kell rá a naponta adódó egyszerű élethelyzetekben.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír