Útravaló – 2026. június 17.

Nézőpont – 2026. június 17., szerda | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

Te vagy minden jónak forrása – így magasztalja Assisi Szent Ferenc az Atyát. Ő ad javakat, hogy továbbadjuk azokat, ő kelti bennünk az imádságos lelkületet, ő ad erőt, hogy le tudjunk mondani dolgokról. Tehát nem az ember produkciója, hanem Istennek az életünkben való cselekvése a jótett, az imádság és a böjt. Erre mond igent mindegyikünk, amikor szabadon együttműködik az Úrral a vallásos lelkület e kiemelkedő cselekedeteiben. Képmutatókká pedig akkor leszünk, ha mindezt nélküle, a saját erőnkből vagy saját magunkért akarjuk megtenni, s ekkor mindennél jobban szükségünk van mások elismerésére, egyfajta pótcselekvésre, mert eltűnik belőlünk az a belső biztonság, hogy ő a rejtekben is lát.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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