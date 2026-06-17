Útravaló – 2026. június 17.

Te vagy minden jónak forrása – így magasztalja Assisi Szent Ferenc az Atyát. Ő ad javakat, hogy továbbadjuk azokat, ő kelti bennünk az imádságos lelkületet, ő ad erőt, hogy le tudjunk mondani dolgokról. Tehát nem az ember produkciója, hanem Istennek az életünkben való cselekvése a jótett, az imádság és a böjt. Erre mond igent mindegyikünk, amikor szabadon együttműködik az Úrral a vallásos lelkület e kiemelkedő cselekedeteiben. Képmutatókká pedig akkor leszünk, ha mindezt nélküle, a saját erőnkből vagy saját magunkért akarjuk megtenni, s ekkor mindennél jobban szükségünk van mások elismerésére, egyfajta pótcselekvésre, mert eltűnik belőlünk az a belső biztonság, hogy ő a rejtekben is lát.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír