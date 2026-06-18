Útravaló – 2026. június 18.

Nézőpont – 2026. június 18., csütörtök | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

Jézus a szinoptikus evangéliumok szerint így imádkozik: Szenteltessék meg a te neved (…), legyen meg a te akaratod. Jánosnál pedig: Dicsőítsd meg nevedet (…). Isten országa az az állapot, amelyben minden a teremtés rendje, akarata szerint történik, vagyis kinyilvánul nevének szentsége, önmaga jósága, hogy jó mindaz, amit alkotott. Isten akaratának fel- és elismerése tehát tanúbizonyság az ő jósága mellett, eszerint való cselekvésünk pedig dicsőségének kinyilvánulása a világban. Ehhez kérünk Istentől, majd adunk egymásnak kenyeret, bocsánatot, oltalmat a kísértések idején. A régi Ádám bűne helyett az új Ádám igenje(i) formálják újra Isten és ember bizalmi kapcsolatát.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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