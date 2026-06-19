Útravaló – 2026. június 19.

Nézőpont – 2026. június 19., péntek | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

Sok keresztény élete kizárólag arra irányul: jaj, csak bűnt el ne kövessen, s ha a tízparancsot nem sértette meg, akkor már bűntelennek érzi magát. Jézus több példabeszéde és a mai evangélium is azt állítja, ez önmagában nem elég. Bűnt nem szabad elkövetni, de csak erre berendezkedni nem elégséges, mert ebből hamis istenfélelem, e világi kincs – egy vélt igaz volt – fakad csupán, ami az ítéletkor kártyavárként omlik össze. Kincset gyűjteni a mennyben leginkább az erények gyakorlása, a ránk bízott isteni javak, jó tulajdonságok kamatoztatása által tudunk, mert azok gyarapításában Isten jósága sokszorozódik meg a földön, s általuk gazdagítjuk nemcsak a földet, hanem a mennyet is.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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