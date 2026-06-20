Útravaló – 2026. június 20.

Nézőpont – 2026. június 20., szombat | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

Ahogy nincs független média, mert emberek alakítják, úgy nincs független ember sem, mert emberi kapcsolatokban élünk, alapvetően mindenben másoktól függünk. A Teremtő akarta rend ez, amit persze áthatott a bűn, és így jöttek létre a bűnös függőségek. Ahogy az ezekből való kilépést az eredeti rend felismerése és helyreállítása, egy új kapcsolati háló kialakítása segíti a leginkább, úgy a szentmisében felhangzó jézusi példák rámutatnak: ha elismerjük, hogy legalapvetőbben Istentől függünk, aki nemcsak létet, hanem önmaga létét ajándékozta nekünk, akkor virágzik és bontakozik ki igazán az élet. És érdekes, az e ponton bevállalt odakötöződések és kapcsolati hálók tudnak megtartani minket Isten közelében.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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