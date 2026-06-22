Útravaló – 2026. június 22.

Nézőpont – 2026. június 22., hétfő | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

A mai evangéliumi szakasszal könnyen vissza lehet élni. Ha azonban az Újszövetség egészében látjuk e mondatokat, megértjük, Jézus igenis elvárja tanítványaitól, hogy igen, igen, nem, nem legyen a szavuk, vagyis döntésükben mérlegre tegyenek elfogadhatót és elutasítandót. Amit Jézus ma elénk állít, talán éppen az, hogy e döntések előtt ne önközpontúságunk, hanem az evangélium mércéje szerint mérjünk. Hiszen, ahogy Jézus a hegyi beszédben végigveszi az ember mindennapi életének kapcsolatait és területeit, azokról szólva éppen abban nevel és formál minket, hogy felnőjünk az isteni mértékre: amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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