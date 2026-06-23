Útravaló – 2026. június 23.

Nézőpont – 2026. június 23., kedd | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

A Máté-evangélium szavai az Egyház és tagjainak kincsére, világgal való kapcsolatára, belső rendjére irányítják tekintetünket. Legféltettebb értékünk, amit őriznünk kell, a szent hagyomány értelmezése szerint: a szentségek, amelyekhez mi magunk sem járulhatunk súlyos bűn állapotában, mert akkor meggyaláznánk azokat. A világgal való viszonyunkban e szakasz arra mutat rá, hogy még mielőtt bármi jót elvárnánk, a jóságot nekünk kell megelőlegeznünk a másik javára. Amikor pedig az evangélium útjára tekintünk, ne azt mérlegeljük, meddig mehetünk el, hogyan úszhatjuk meg kényelmesen az azon járást. A mérce ugyanis egészen más: miként juthatunk még nagyobb odaadásra.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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