Útravaló – 2026. június 24., Keresztelő Szent János születése

Templomainkban gyakran látjuk Keresztelő Szent János ábrázolásait, aki mindig túlmutat önmagán: szemünk elé igézi a Bárányt. Így most is, a nyár idejét egy nagy, egyetemes adventté, várakozássá alakítja át: három hónappal az angyali üdvözlet után, amikor Erzsébet már hatodik hónapja várta gyermekét, hat hónappal Urunk születésének vigíliája előtt. A naptári év közepén felnyitja a szemünket arra, hogy az Atya a Fiúért és a Fiú által teremtett mindent, ezért benne nyer értelmet és teljesedik be az idő, ő az, akit előre jelez a világos éj, és aki a téli sötétségben felragyogó Világosság. Mária és a Keresztelő az, akikben az Atya elkezdi előkészíteni az emberi nemet a Fiú fogadására.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír