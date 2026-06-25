Útravaló – 2026. június 25.

Nézőpont – 2026. június 25., csütörtök | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

A mai nappal a hétköznapi miséken befejezzük a hegyi beszéd olvasását. Jézus Máté evangéliumának ebben a részében fejtette ki, milyennek látta és szeretné látni az Egyházat, a hívő lelket ahhoz, hogy az minden viszontagság közepette rá tudjon épülni, a Sziklára, akit az Atya vetett el közénk mint életünk alapját. A nyári időszakba lépve érdemes újraolvasni e szakaszt, akár kivonatolni belőle egy lelkitükröt, s gyónásra való készületeink alkalmával az itt felsorolt erények és bűnök listáját áttekintenünk: mi maradt el, miben haladtunk előre, milyen konkrét élet- és viselkedésformát, gondolatot vagy mentalitást kell odavinnünk az irgalmas Jézussal való találkozásra?

Fotó: Nádudvari Dorottya

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató