Útravaló – 2026. június 25.

A mai nappal a hétköznapi miséken befejezzük a hegyi beszéd olvasását. Jézus Máté evangéliumának ebben a részében fejtette ki, milyennek látta és szeretné látni az Egyházat, a hívő lelket ahhoz, hogy az minden viszontagság közepette rá tudjon épülni, a Sziklára, akit az Atya vetett el közénk mint életünk alapját. A nyári időszakba lépve érdemes újraolvasni e szakaszt, akár kivonatolni belőle egy lelkitükröt, s gyónásra való készületeink alkalmával az itt felsorolt erények és bűnök listáját áttekintenünk: mi maradt el, miben haladtunk előre, milyen konkrét élet- és viselkedésformát, gondolatot vagy mentalitást kell odavinnünk az irgalmas Jézussal való találkozásra?

Fotó: Nádudvari Dorottya

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