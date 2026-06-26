Útravaló – 2026. június 26.

A tanító Jézus a tanítás után gyógyít, mert amiképpen bátorította hallgatóit, hogy testvéreik szolgálatában éljenek azokkal a javakkal, amelyekkel az Atya megajándékozta gyermekeit, úgy most ő is ezt teszi. Isten akarja gyermekei tisztulását, ezért küldte el Igéjét, Fiát, aki szól, és igéi, ha cselekedeteinkben jelenvalóvá lesznek, ma is képesek gyógyulást hozni másoknak, visszahívni őket abba a közösségbe, amelytől elszakadtak az istennélküliség sebei kapcsán. Persze, ez a jézusi hívás a gyógyult ember számára is alkalmazkodással jár, hiszen Jézus nem csupán gyógyít, hanem be is illeszt, arra kéri a leprást, hogy a törvény segítségével és rendje szerint haladjon előre visszatérése során.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír