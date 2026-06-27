Útravaló – 2026. június 27., Szent László király

Szent László királyt a magyar legendairodalom a Krisztus által megújult mózesi cselekedetek alakjaként ábrázolja: vízfakasztás, törvényadás, gyengék védelme, hitben való előrehaladás. A kereszténységnek meg kell mutatnia, hogy nem áll tehetetlenül az élettel szemben, sőt, hogy a jámborság mindenre jó, és bírja ennek és az örök életnek az ígéretét. Kétségtelen azonban, hogy a kereszténység nemegyszer hősiességet kíván, nem képviselhetik filiszter lelkek. Ezért a keresztény élet eszményképei a szentek (írják a magyar szerzők Pius Parsch az Üdvösség éve magyar propriumában). László erényei olyanok, hogy ma is azoknak kell alkotniuk a keresztény vezetők alakjának körvonalait.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír