Útravaló – 2026. június 30.

Nézőpont – 2026. június 30., kedd | 5:00
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Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Júniusban Kálmán Peregrin OFM, a pesti ferences templom igazgatója ad útravalót.

Számos vértanú példája vezetett bennünket a hónap folyamán, ma pedig a római egyház első vértanúi állnak előttünk, akiket 64-ben fáklya módjára égettek el, mert Néró császár ennek az üldözésnek az őrjöngéseivel akarta szerepeltetni a társadalmi konfliktusok sokaságát. Úgy gondolta, jobb, ha egy vallás képviselői halnak meg sokak helyett, s ezzel ráállította a római keresztényeket Krisztus passiójának útjára. Ez a vértanúság diadala. Miközben a gyilkos öl, a keresztény meglátja, hogy nyitva az ég, és az Emberfia ott áll az Isten jobbján, s ez a felismerés krisztuskövetéssé alakítja a sokszor mérhetetlen kínok világát. Korunk vértanúi is így erősítik a hitben a ma Egyházát.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

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