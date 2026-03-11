Útravaló – 2026. március 11.

Jézus azért jött, hogy beteljesítse a törvényt. Mert a törvény önmagát nem tudja beteljesíteni, csak külső segítséggel jut el arra a szintre, hogy tényleg üdvözítse a betartóját. Ezért, ha úgy tetszik, rossz hír a tízparancsolatban kizárólagosan bízóknak, hogy nem egy tizenegyedik parancs fedi el a parancsokban mindenképpen felismerhető kiskapukat, hanem csakis a szeretet. Ezt pedig csak jobb híján nevezzük parancsnak, inkább elemi erejű ajánlás. Mint az ejtőernyősnek az ernyő kinyitása. Nem kötelező, de nagyon ajánlott. A törvényből és a parancsokból kiolvasható statikus világrendet csak a szeretet viszi el a teljességre, s valójában már itt és most is csak a szeretet teszi élhetővé. Ne féljünk tehát szeretni, mert egyedül így lehetünk Jézus barátai. Addig csak a tanítványai vagyunk és a követői. Az is jó és nagyon fontos, de a barátai az ő belső köre, ahová – paradox módon – mindenkit meghív.

Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír