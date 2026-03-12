Útravaló – 2026. március 12.

A mai evangélium szerint az ördögűzésnek is vannak fokozatai. Jézus kényes témában mond kritikát a nép vezetői felett. Nyilvánvaló, hogy a zsidó vezetők Jézus nélküli ördögűzése is hozott eredményt. Valamennyire szabad lett, aki meggyógyult. Ez a szabadsága viszont, ha nem jó célokra használja az ember, és nem emeli fel a krisztusi szeretet szintjére, csak még nagyobb vonzerőt jelent a sötét eszmék, lelkek számára. A szentek életéből tudjuk, mennyit szenvedtek lelki sötétségben, főleg életük vége felé, amikor már úgy tűnt, lezárul a pályafutásuk. Egyáltalán ér-e valamit, amit tettek? Minél hitelesebb életet igyekszik élni valaki, annál inkább sötétségben él, mert nem magának világít, hanem másoknak. Mint a zseblámpa. Minél előbbre haladunk a felebaráti szeretetben, annál inkább borotvaélen járunk, ahol a Szentlélek tart egyensúlyban minket, és nem e világi eszmék.

Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír