Útravaló – 2026. március 13.

2026. március 13., péntek
Sokan vannak, akik csak a testüket böjtöltetik, a lelküket nem. A testüktől mindent meg akarnak vonni, de lélekben önteltek. Test és lélek viszont hosszabb ideig nem élhet külön életet. Az is a böjt része, hogy az elismerést nem az emberektől, hanem Istentől várjuk. De ez nem elvárás, mert úgyis tudjuk, hogy ő megad mindent, ami a teljes életünkhöz kell. Az igazi böjt annyi, mint frissen tartani a lelki szegénységet. Azt az állapotot, amikor arra építjük az életünket, hogy Isten a mi gazdagságunk, és ebből forrásozik a külső böjtölés, az, hogy visszatartjuk magunkat attól, ami egyébként nem volna tilos. Krisztus már megváltotta a világot. Érdemes kiböjtölni, hogy ez a személyes életünkben is megvalósuljon.

