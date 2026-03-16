Útravaló – 2026. március 16.

Nézőpont – 2026. március 16., hétfő | 5:00
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Jézus önmegtagadást vár tőlünk. Vegyük fel keresztünket, és úgy kövessük őt. Mindezt annak érdekében, hogy üdvösségre jussunk. Most lemondani valamiről, hogy később valami nagyobb jóhoz jussunk, ez nem ismeretlen üzenet a történelemben, de a napi politika világában sem. Nem vallásos szinten is jelen van ez, függetlenül attól, hogy hisznek-e benne az emberek, vagy nem. Ez azt mutatja, hogy az embernek fejlődnie kell. Most vissza kell fognom magam valami későbbi bővelkedés érdekében. Tudatosan vállalnom kell ösztöneim és kedvteléseim korlátozását, hogy el ne veszítsem érzékemet a felsőbbrendű javak iránt. Persze, nem mindegy, hogy önmegtagadásom gyümölcseként valaki csak átmeneti jót kínál, vagy örökkévaló jót. És éppen itt a különbség Krisztus ígérete és az e világi ígéretek között.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

