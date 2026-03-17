Útravaló – 2026. március 17.

Nézőpont – 2026. március 17., kedd | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

A szentmise mai két olvasmánya a víz életfontosságú szerepéről beszél. De nem az állóvízről, hanem a folyóvízről. Ezekiel próféta látomása és a Beteszda-fürdőben segítséget kérő beteg gyógyulása egyaránt erről szól. A folyóvíz megtart, de sodor is. Mint a Szentlélek. Nem véletlen, hogy a Szentlelket is szokták éltető vízhez hasonlítani. A Szentírásban szereplő beteg nem jut el önerőből a vízhez. Kellene valaki, aki odaviszi. Jézus azonban megspórol neki egy utat, ott helyben meggyógyítja. Jézus ura a természetnek, ily módon a természet gyógyító erőinek is ura. Ha tehetjük, gyógyítson jelenlétünk, ha nem tehetjük, vigyük rászoruló embertársainkat ahhoz, akinél gyógyulást találnak.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató