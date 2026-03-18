Útravaló – 2026. március 18.

Nézőpont – 2026. március 18., szerda | 5:00
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Vannak időszakok, amikor Jézus kíméletlen. Nem az édes iga és könnyű teher Jézusa, hanem a kemény igazmondásé, hogy felrázzon bennünket a tespedtségből. János evangéliumában jó néhány ilyen fejezetet találunk, ilyenből olvastuk a mai szakaszt is. Jézus ilyenkor nem magyaráz, csak kijelent. S nemcsak kijelent, hanem kinyilatkoztat. A keresztúthoz közeledve már elmúlt a magyarázatok ideje. És elmúlt a példabeszédek és a csodák ideje is. Jézus itt már egyedül van, és az sem szempont, hogy maradtak-e követői. Amíg a követőinek, tanítványainak beszél, addig valamennyire figyeli, hogy bírják-e tartani a ritmust. Itt már nem figyeli. Még beszél, addig, amíg van kinek. Hogy felfogjuk-e, nem szempont, majd eljön az ideje annak is. Ez a szentek kötelező magánya – egy idő után, és a hitelesség végett.

