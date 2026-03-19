Útravaló – 2026. március 19., Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Nézőpont – 2026. március 19., csütörtök
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Szent József Jézus Krisztus nevelőapja volt. A mennyei Atya őrá bízta a közénk érkező örök Igét. Jézus Krisztus, mint Isten, nem szorult nevelőapára, de mint ember, valóban rászorult. Mert ne feledjük, az örök Ige önkiüresedése nem valamiféle kegyes szólam, hanem konkrét valóság: Jézus Krisztus istensége bezárult emberségébe, és apránként csillogott át rajta. Ugyanolyan kisgyerek volt, mint bármelyikünk, ugyanúgy nevelni kellett, megtanítani az élet dolgaira. S ahogy növekedett, fokozatosan felszínre került istensége, egyre inkább áttetszővé lett emberi természete, és mögötte valami soha nem látott harmóniát ismert meg a hívő ember. Szent Józsefen is múlt, hogy Jézus beteljesítse küldetését. Őrajta, akinek egyetlen szavát sem őrizte meg a Szentírás, de annál beszédesebb a magatartása.

Fotó: Horogszegi-Lenhardt Erika

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató