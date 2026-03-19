Útravaló – 2026. március 19., Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyese

Szent József Jézus Krisztus nevelőapja volt. A mennyei Atya őrá bízta a közénk érkező örök Igét. Jézus Krisztus, mint Isten, nem szorult nevelőapára, de mint ember, valóban rászorult. Mert ne feledjük, az örök Ige önkiüresedése nem valamiféle kegyes szólam, hanem konkrét valóság: Jézus Krisztus istensége bezárult emberségébe, és apránként csillogott át rajta. Ugyanolyan kisgyerek volt, mint bármelyikünk, ugyanúgy nevelni kellett, megtanítani az élet dolgaira. S ahogy növekedett, fokozatosan felszínre került istensége, egyre inkább áttetszővé lett emberi természete, és mögötte valami soha nem látott harmóniát ismert meg a hívő ember. Szent Józsefen is múlt, hogy Jézus beteljesítse küldetését. Őrajta, akinek egyetlen szavát sem őrizte meg a Szentírás, de annál beszédesebb a magatartása.

