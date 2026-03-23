Útravaló – 2026. március 23.

Az Emberfia engedte, hogy az emberek kezére kerüljön. Olyan emberek kezére, akik Istent is szabályokba zárták, melyekben Isten is szót fogad az embernek. Isten az emberi szabad akaratot még veszett körülmények között sem vonja vissza. A következményeit viszont állandóan javítja. Nem hitetlen emberek végezték ki Jézust! Istenhívő emberek művelték ezt, akik nem voltak képesek arra, hogy újfajta módon higgyenek. A régi tömlő és az új bor példázata erről szól. Istenből nem tudtak többet kinézni, mint amit addig tett, számukra csak a múlt istene, és nem a jövőé. Pedig lett volna rá alkalmuk, hiszen látták Jézus csodáit, és ők lettek, úgymond, falhoz állítva, amikor Jézus egy-egy feszült helyzetben olyan válaszokat adott, amelyekre nem tudtak mit mondani. Ez történt akkor is, amikor Jézus a házasságtörő asszony életét megmentette.

Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír