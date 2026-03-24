Útravaló – 2026. március 24.

A mai olvasmányokban felidézik a szent írók a fát mint a megváltás eszközét. A Számok könyvében egy bizonyos rézkígyót függesztettek rá, az Újszövetségben viszont Jézus már saját maga felemeltetéséről beszél. A kígyó mérgez, de gyógyít is, attól függően, milyen mértékben jut be a hatóanyag a szervezetbe. Az ember dönti el, hogy mit kezd a kígyóval: ha nem vigyáz, meghal a méregtől, de ha okosan használja a mérget, akkor gyógyszerré válik. Nem véletlen, hogy a gyógyszerészet jelképei között ott a kígyó. Markánsnak tűnik az ugrás, de maga Urunk, Jézus is, ha túl hirtelen, előkészületek nélkül lép be valakinek az életébe, az illető nem tud mit kezdeni vele, s nem is biztos, hogy vonzónak találja. Rajtunk, keresztényeken nagyban múlik, hogyan tesszük befogadhatóvá Jézust embertársaink számára.

