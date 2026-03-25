Útravaló – 2026. március 25., Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony

A népi hagyomány Gyümölcsoltó Boldogasszonynak nevezi a mai ünnepet. Ez is kifejezi az élet győzelmébe vetett reményt, mert a gyümölcsfák oltása nagyfokú bizalmat igényel a gazda részéről. Sokféle körülménynek kell összejönnie ahhoz, hogy jó termés legyen ősszel. De ha nem vetünk, akkor biztos, hogy nem is aratunk. Ha nem bízzuk rá a természetre és a természetben rejlő természetfeletti világra, hogy mit hoz ki áldozatunkból, akkor veszve vagyunk. Ha nem akarunk jobbat, nem is jár jobb. A jobb pedig az, ha a személyek győznek a személytelen világ felett. Mária személyét a háromszemélyű egy Isten kiválasztotta. Az Atya indítására, a Szentlélek fenntartó erejével a Fiú belérejtőzik Máriába, és általa a teremtett világba, hogy aztán előlépjen, és vonzza a világot, hogy benne teljesedjék ki a világ.

