Útravaló – 2026. március 26.

Nézőpont – 2026. március 26., csütörtök | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Ábrámból Ábrahám, Saulból Pál, Simonból Péter lesz, s még folytathatnánk a sort. Természetes életünkre ráépül természetfeletti életünk. Isten a teremtés után arra szólítja az embert, hogy nevezze el a világ dolgait: ismerje meg, és bölcsen használja. Ábrahám a monoteizmus ősatyja. Tőle származtatja magát a zsidóság, a kereszténység és az iszlám. Erre most itt van valaki, Jézus Krisztus, aki nem kevesebbet állít, mint hogy ő előbb van, mint Ábrahám. Tehát a három nagy vallás, idő kérdése, hogy melyik mikor, de fel kell hogy ismerje: Isten egy és három, és a „valamilyen” üdvösség-elképzelés Isten országát jelenti. Persze, amikor ezt Jézus mondja, már kezdik ácsolni a keresztet. Hosszú és rögös az út addig, és úgy tűnik, mindig ácsolnak kereszteket. A legnagyobb jóra az ember sosem vevő…

Magyar Kurír

