Útravaló – 2026. március 27.

Nézőpont – 2026. március 27., péntek
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Jézus hosszasan magyarázza, hogy ő miként létezhet előbb, mint bármely ember, és mit is jelent, hogy a mennyei Atya küldöttje. Sokan hisznek neki. Ez nem tetszik a zsidó vezetőknek, pedig semmi újat nem mond, csak tisztán az Ószövetségből vezeti le istenfiúi származását. Jézus arra használja az Ószövetséget, amire való, amikor kimondja Isten még nagyobb csodáinak lehetőségét. A főparancsot is az Ószövetségből vezette le, csak nem egy az egyben, hanem egy külső szempont segítségével, amely nem más, mint az isteni irgalmasság. A törvény továbbgondolását magas szinten művelték a zsidók. Gondolataikat belevetítették, és levezettek belőle új tételeket. Jézus is ezt tette, azzal a többlettel, hogy még be is teljesítette a törvényt.

Magyar Kurír

