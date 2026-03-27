Útravaló – 2026. március 27.

Jézus hosszasan magyarázza, hogy ő miként létezhet előbb, mint bármely ember, és mit is jelent, hogy a mennyei Atya küldöttje. Sokan hisznek neki. Ez nem tetszik a zsidó vezetőknek, pedig semmi újat nem mond, csak tisztán az Ószövetségből vezeti le istenfiúi származását. Jézus arra használja az Ószövetséget, amire való, amikor kimondja Isten még nagyobb csodáinak lehetőségét. A főparancsot is az Ószövetségből vezette le, csak nem egy az egyben, hanem egy külső szempont segítségével, amely nem más, mint az isteni irgalmasság. A törvény továbbgondolását magas szinten művelték a zsidók. Gondolataikat belevetítették, és levezettek belőle új tételeket. Jézus is ezt tette, azzal a többlettel, hogy még be is teljesítette a törvényt.

