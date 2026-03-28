Útravaló – 2026. március 28.

Nézőpont – 2026. március 28., szombat | 5:00
Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Lázár feltámasztása után megszületett a dosszié, amelynek címe: Jézus pere. A lapok még üresek, de az ítélet már készen áll. Jézusnak meg kell halnia. Ám hogy a döntés és a kivitelezés között végül is mi történt, az meghalad minden emberi fantáziát. Gyenge kifejezés a koncepciós per, jobb híján mégis ez való ide. A szent emberek mindig is útban voltak. A közönséges, az átlagos és a divatos nem tudta eltűrni a különlegeset, és ez még inkább igaz akkor, ha a különleges erkölcsileg fölöttük állt. Meg kell ölni, vagy kulturáltabb körülmények között „ki kell csinálni”, nevetségessé kell tenni. Le kell húzni az ő szintjükre. Ha máshogy nem megy, akkor durvább eszközöket kell alkalmazni. Isten viszont olyat tesz, amit nem kell, hanem amit lehet. Ez az irgalom szintje.

Fotó: Lambert Attila

