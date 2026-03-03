Útravaló – 2026. március 3.

Izajás bíborvörös bűnökről beszél a mai olvasmányban. A bíborszínű festékanyaggal hosszan kellett átitatni a szövetet, hogy átvegye a színt. Ez a hosszadalmas folyamat Izajás számára azt jelképezte, hogy népe mennyire átitatódott bűnökkel. A fehér szín a lelki tisztaság és a szentség jelképe. Jézus ruhája olyan fehér lett a színeváltozáskor, hogy azt a színt egyetlen kelmefestő sem tudta volna elérni. Milyen különös ugyanakkor, hogy a sokféle szín egybeolvad a fehérben! A prizmán átvezetve a fehér szín a teljes színskálát kiadja. Gyermekkoromban szerettem a rajzórákat. Naiv módon elhatároztam, hogy egymásra fogom kenni az összes színt, és az majd biztosan kiadja a fehéret. Csúnya szürke maszat lett belőle. Akkor ez csalódás volt számomra, ma viszont azt üzeni, hogy a mi sokszínű világunk nem összekeveredés által lesz fehér, hanem Jézus felemelő kegyelme folytán.

Fotó: Lambert Attila



Magyar Kurír