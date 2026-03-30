Útravaló – 2026. március 30., nagyhétfő

A mai evangélium előre jelzi Jézus halálát. Mária illatos olajjal keni meg Jézus lábát. Júdás méltatlankodik, hogy miért ez a pazarlás, hiszen az olaj árát oda lehetne adni a szegényeknek. Ma is sokan mondják például azt, hogy milyen gazdag a Vatikán, miért nem adja el múzeumainak kincseit, merthogy abból mennyi szegényen lehetne segíteni. Aki ilyesmivel áll elő, attól meg kellene kérdeznünk, hogy ő maga mennyivel segíti a szegényeket. Tisztelet a kivételnek, de siralmas eredmény születne. Aki viszont a szegénysége miatt csak keveset tud adni, nem tiltakozik a Vatikánban őrzött sokféle érték miatt, mert jobban érti, mi miért van. Jézus Krisztus az életét adta értünk. Így léphetünk be Isten országába. Erre nem lehet „műanyag” szemlélettel válaszolni, hanem valódi anyagi és szellemi értékeinkben életünket adjuk érte és Egyházáért.

Fotó: Nádudvari Dorottya



Magyar Kurír