Útravaló – 2026. március 31., nagykedd

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Péter és Júdás közösek abban, hogy mindketten megtagadták Jézust, és ugyanarra a mélypontra jutottak el. Ám különböznek abban, hogy Júdás nem tudott kiemelkedni ebből az állapotból, Péter viszont képes volt erre. Péter és Júdás mindannyiunkban benne lakozik. Júdás akkor kerekedik felül, ha kilátástalannak látjuk az életünket, Péter akkor kerekedik felül, ha túllátunk a legmegrázóbb eseményen is. A mélypont az, ahonnan csak segítséggel bírunk felkelni. Júdás nem kért segítséget; Péter kért, és kapott is. Ha istenkapcsolatunkat nem újítjuk meg, akkor át fogja szőni életünket egy olyasfajta öntudat, hogy mindent meg tudunk oldani önerőből. És azt hisszük, hogy az a biztos, amit nem bízunk másra. Júdás zárt ember, Péter nyitott. Júdás a múlt embere, Péter a jövőé.

Magyar Kurír

