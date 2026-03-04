Útravaló – 2026. március 4.

Jeremiás prófétát éppen a zsidók támadják, és a saját vallásos intézményeiket féltik tőle. Ez nagyon fájó lehetett számára. Házon belül kapja a pofonokat… Igen nehéz lelkiállapotba kerülnek Isten emberei, ha éppen a „vallásosak” támadják őket. A szentet a vallásos sokaság szokta támadni, azért, mert kilóg a sorból. A karizmát az intézmény szokta támadni, pedig Egyházunkban az intézmény a karizma hordozására hivatott, és nem arra, hogy kitaszítsa azt a köréből. Mi mit teszünk, ha éppen a közösség támad bennünket, amelyet szeretünk? Tovább imádkozunk értük, vagy tüntetőleg otthagyjuk őket? Szent Ferenc nem hagyta ott Assisit, nem bántotta övéit, hanem az evangélium hiteles megéléséért egyszerűen „kinőtte” eredeti életközegét. Nélkülük, de értük (is) élt tovább.

Fotó: Merényi Zita



