Útravaló – 2026. március 5.

A törvény nem ismerése nem mentesít a betartása alól. Erre is felhívja figyelmünket a gazdag ember és a szegény Lázár példázata. Jézus a szeretet parancsát adta nekünk mint legfőbb törvényt. Tudjuk, hogy parancsra nem lehet szeretni, legfeljebb rendeleteket, törvényeket betartani. Mégis parancsba kaptuk a szeretetet, mert a legfőbb dologról van szó, amely boldogságunkhoz szükséges. A legfőbbet pedig sokszor és határozottan ismétli Jézus, mert üdvösségünket akarja. Ha az ő szelíd elhatározása ellenére mégsem ezt tesszük első helyre az életünkben, arról nem ő tehet. Hogy lehet-e utólag más belátásra jutni? Lehet, de az már későn van. Jó volna, ha bármelyikünk életére nézve csak figyelmeztető történet maradna a mai evangélium, és nem megvalósult állapot.

Fotó: Lambert Attila



Magyar Kurír