Útravaló – 2026. március 5.

Nézőpont – 2026. március 5., csütörtök | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

A törvény nem ismerése nem mentesít a betartása alól. Erre is felhívja figyelmünket a gazdag ember és a szegény Lázár példázata. Jézus a szeretet parancsát adta nekünk mint legfőbb törvényt. Tudjuk, hogy parancsra nem lehet szeretni, legfeljebb rendeleteket, törvényeket betartani. Mégis parancsba kaptuk a szeretetet, mert a legfőbb dologról van szó, amely boldogságunkhoz szükséges. A legfőbbet pedig sokszor és határozottan ismétli Jézus, mert üdvösségünket akarja. Ha az ő szelíd elhatározása ellenére mégsem ezt tesszük első helyre az életünkben, arról nem ő tehet. Hogy lehet-e utólag más belátásra jutni? Lehet, de az már későn van. Jó volna, ha bármelyikünk életére nézve csak figyelmeztető történet maradna a mai evangélium, és nem megvalósult állapot.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató