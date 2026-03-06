Útravaló – 2026. március 6.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Sokan megszenvedik a személyválogatás hátrányait. Még súlyosabb a helyzet, ha ez már a családban felüti a fejét. Jákob kivételezik Józseffel. Sokára született, Benjámin kivételével már mindegyik testvére élt akkor. József akkor szembesül ezzel a helyzettel, miután naivan elmeséli testvéreinek, hogy álmában ők neki hódoltak. Ismerjük a reakciójukat, ami viszont nem a „forgatókönyv” szerinti választ hozza. József magas pozícióba jutva nemcsak a testvérei, hanem egész népe továbbélésén munkálkodik. Mi hogy állunk ezzel a kérdéssel? Tudunk-e később szeretettel válaszolni azoknak, akik bántottak bennünket? Életünket sorvasztó embertársaink felé tudunk-e oly módon fordulni, hogy az életük növekedjék, és ne romoljon? Istennél ismeretlen a bosszúállás, pedig mi tudnánk ötleteket adni neki…

