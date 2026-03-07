Útravaló – 2026. március 7.

Nézőpont – 2026. március 7., szombat | 5:00
1

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Mikeás próféta arról beszél, hogy a bálványistenek nem tudják kieszközölni a megbocsátást. Ami véges, az nem tud végtelen távlatot megnyitni. A bűnbocsánatot hiába igyekszünk elérni jelen világunk erőivel, lehetőségeivel, nem fog sikerülni. Emberi kapcsolataink a végtelenre nyitottak, és a végtelen jelenlétéről tanúskodnak. Ezt legkésőbb akkor vesszük észre, ha már nincsenek, vagy erősen megrongálódtak. Sokszor csak a hiány okozta fájdalom idézi eszünkbe, hogy mit játszottunk el tudatlanság, felelőtlenség vagy ki tudja, mi miatt. A mai ember csak nevet, amikor bűnbocsánatról hall, mondván, ha nincs bűn, akkor miféle bocsánatot emlegetnek. A lelkünk mélyét azonban nem lehet átverni, legfeljebb a külvilágot.

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#liturgikus jegyzet #Útravaló

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató