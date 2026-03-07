Útravaló – 2026. március 7.

Mikeás próféta arról beszél, hogy a bálványistenek nem tudják kieszközölni a megbocsátást. Ami véges, az nem tud végtelen távlatot megnyitni. A bűnbocsánatot hiába igyekszünk elérni jelen világunk erőivel, lehetőségeivel, nem fog sikerülni. Emberi kapcsolataink a végtelenre nyitottak, és a végtelen jelenlétéről tanúskodnak. Ezt legkésőbb akkor vesszük észre, ha már nincsenek, vagy erősen megrongálódtak. Sokszor csak a hiány okozta fájdalom idézi eszünkbe, hogy mit játszottunk el tudatlanság, felelőtlenség vagy ki tudja, mi miatt. A mai ember csak nevet, amikor bűnbocsánatról hall, mondván, ha nincs bűn, akkor miféle bocsánatot emlegetnek. A lelkünk mélyét azonban nem lehet átverni, legfeljebb a külvilágot.

Fotó: Merényi Zita



Magyar Kurír