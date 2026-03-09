Útravaló – 2026. március 9.

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Márciusban Sánta János, a Váci Egyházmegye papja ad útravalót.

Nem illik az orvoshoz úgy menni, hogy a tünetekből kiindulva a nekünk tetsző gyógymódot javasoljuk. Az internet erre nézve erős kísértést jelent. A szíriai Námán méltatlankodik, hogy Elizeus miért a Jordánhoz küldi hétszeres fürdő végett. Úgy tűnik, a beteg még nem eléggé beteg, amíg saját magát akarja gyógyítani, és az orvost csak jóváhagyás céljából keresi fel. A lelki betegség, a bűn eltörlése érdekében szintén alázatot kell gyakorolnunk, nem kis mértékben. Vannak, akik úgy mennek el gyónni, hogy valójában nincs bennük igazi bűnbánat. Ha tényleg betegek vagyunk, testileg vagy lelkileg, el kell fogadnunk, hogy a gyógyulás csak kívülről jöhet. Pont attól mond csődöt magába zárt, kényelemre hangolt életünk, hogy nem eléggé nyitott a szeretetre. Engedjük be életünkbe Jézust, a legfőbb gyógyítót!

