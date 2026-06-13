Várják az érdeklődőket az októberi családkongresszusra Vácra

Mit jelent ma önmagunkat ajándékká tenni? Lehet-e a szeretet egyszerre ünnep és hétköznapi szolgálat? Tekinthetünk-e a szentségekre mint a mindennapjaink tápláló forrásra? Hogyan hallhatjuk meg egymást és a Szentlelket egyszerre? Ezeket a kérdéseket járják körül a 31. Családkongresszuson, amelyre szeretettel várják az egyházmegyék családreferenseit, a családpasztorációban szolgálókat és minden érdeklődőt.

Az idei találkozó a szakmai tartalmakon kívül hitbeli gyarapodásra, lelki feltöltődésre hív, gondolatébresztő előadásokkal, tanúságtételekkel, imádsággal, zenével.

A házigazda idén is Marton Zsolt váci főpásztor, az MKPK családreferens püspöke, a szentmisét Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek mutatja be.

Ízelítő a programból:

Papp Miklós: A szentségek családi dimenziója

Mitől több a szentségi házasság, mint egy jól sikerült emberi kapcsolat? Hogyan válik a kegyelem a mindennapok erőforrásává? „A szentségi házasság nem egyszerűen polgári házasság egy kis szentelt vízzel, hanem egészen más. A szentségből él.” (Papp Miklós)

Szabó Tamás: Az egység szentsége, a szentségek egysége

Lehetséges-e új szemmel tekinteni a szentségekre és a családpasztorációra? Mit jelent ma Krisztus újjáteremtő jelenléte családjainkban? „Egyfajta újragondolásra van szükségünk a szentségek és a családpasztoráció kapcsán is… Hiszem, hogy a szentségek a Krisztusban újjáteremtett világ eszközei.” (Szabó Tamás)

További programok: Lélekben való beszélgetés elmélete és gyakorlata, családcsoport-vezetők képzése, könyvbemutató, kiállítás.

„És ami a programajánlóban nem szerepel: találkozások régi és új ismerősökkel. Jó beszélgetések finom falatok mellett, inspiráló gondolatok és az a bizonyos többlet, amelyet csak a személyes jelenlét tud megadni.

Szeretettel várunk Vácon, hogy kilépjünk, megálljunk, együtt gondolkodjunk, imádkozzunk, tanuljunk és töltekezzünk” – írják a szervezők.

Forrás és fotó: MKPK Családbizottsága

Magyar Kurír