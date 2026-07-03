Vármegyei Értékdíjjal tüntették ki a miskolci görögkatolikus székesegyházat

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata által rendezett vármegyenapi ünnepségen adták át a Kincseink – Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Értékdíjakat. Az épített környezet kategóriában a miskolci görögkatolikus Nagyboldogasszony-székesegyház részesült az elismerésben.

A díjat Bánné Gál Boglárka, a vármegyei közgyűlés elnöke adta át a közgyűlés alelnökeivel.

Az ünnepségen mondott köszöntőjében az elnök asszony hangsúlyozta, hogy a vármegye értékei az itt élők munkájából, hitéből és összetartozásából épülnek, a díjak pedig azoknak a közösségeknek és személyeknek szólnak, akik tevékenységükkel gazdagítják Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye örökségét.

Az elismerés annak a több mint egy évszázados lelki, történelmi és építészeti örökségnek szól, amelyet a székesegyház képvisel a vármegye és a magyar görögkatolikusság életében. A méltatás felidézte, hogy a templom alapkövét 1910-ben tették le, majd 2011-ben – a Miskolci Apostoli Exarchátus egyházmegyévé emelésével – székesegyházi rangot kapott. Ezt követően átfogó külső és belső felújítás kezdődött, amelynek eredményeként a templom méltó módon őrzi és közvetíti a görögkatolikus hagyomány gazdagságát.

A Nagyboldogasszony-székesegyház építészeti kialakítása különleges egységet alkot: premodern és neogótikus elemei harmonikusan kapcsolódnak a bizánci hagyományhoz. Belső terét magyaros motívumokkal díszített főoltár, valamint a tizenkilenc elemből álló ikonosztáz teszi egyedivé, a belső ikonfestés pedig bizáncivá. Mindezek együtt olyan szakrális és kulturális értéket képviselnek, amely messze túlmutat a templom egyházi szerepén, és a vármegye meghatározó épített örökségévé emelik.

A most odaítélt Vármegyei Értékdíj egy korábbi elismerés folytatásának is tekinthető: a miskolci Nagyboldogasszony-székesegyház 2025-ben már bekerült Miskolc Települési Értéktárába. A vármegyei kitüntetés azt erősíti meg, hogy a székesegyház nemcsak a város, hanem az egész vármegyében élő hívek lelki otthona, a hit őrzője.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír