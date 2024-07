Véget ért a jubileumi felkészítő ima- és katekézissorozat első éve a Váci Egyházmegyében

Turán a negyedik találkozás csapatépítő játékkal indult. A játék után felidézték az eddigi alkalmak legfontosabb gondolatait, utána pedig Kovács Lajos Jó hívőnek lenni – Kapcsolat Istennel című előadását hallgatták meg, majd kiscsoportos beszélgetés következett.

A rákóczifalvai egyházközségben pünkösd alkalmával gyűltek össze a hívek ismét, amit májusi litánia előzött meg. Zárásként, a gyertya meghitt fénye mellett körbeadtak egy kis fakeresztet, és a kereszttel a kezében mindenki saját szavaival imádkozott.

Dányban az utolsó előtti ima-katekézis alkalmon Pesti Zoltán tett tanúságot. Elmondta, hogyan vezette őt a Jóisten a hitét nem gyakorló családból Istent első helyre tevő kereszténnyé. Meghatározó élmény volt számára, hogy általános iskolás korában a Tápió menti ifjúsági táborba mehetett jutalomként. Később itt ismerte meg feleségét, akinek életpéldája, istenszeretete meghatározó volt számára. Dányban az ötödik találkozást Szentháromság vasárnapján tartották, ahol Lukácsné Tamás Katalin videós tanúságtételét hallgatták meg.

Monoron pünkösd közeledtével a Szentlélek átalakító erejét állították az áhítat középpontjába. Vendég tanúságtevőnek Huszár Attila diakónust hívták, aki átütő erővel, hitelesen beszélt arról, hogy a Szentlélek hogyan változtatta meg az életét. A kiscsoportok egyik feladata az volt, hogy írjanak egyetemes könyörgéseket az ima-katekézis utáni szentmisére, ezzel is szerették volna jobban megéreztetni a katekézisek hangulatát azokkal, akik még nem voltak ilyen alkalmon.

A szolnoki Jézus Szíve-plébánián az ima-katekézis ötödik alkalmán Fejérdy Áron előadása után Dósa Imre és felesége, Tünde tettek tanúságot. Tünde beszélt életútjáról, és megosztotta megtérése élményét is, amely elsőáldozásához köthető. Az Oltáriszentség magához vétele után, miközben a hálaimát mondta, lelki szemei előtt a síró Jézus jelent meg. Ez a kérdés fogalmazódott meg benne, amit a mai napig többször feltesz magának: „Jézus annyira szeret engem, hogy sírni is képes értem?” Ezúttal férfiak és nők külön csoportokban beszélték át a témát, majd a találkozás szentségimádással és szentmisével zárult.

Salgótarjánban a „Fény útjának” segítségével elmélkedtek, aminek állomásait gyerekek jelenítették meg. A stációk segítségével végighaladtak az emberré lett Krisztus feltámadás utáni jelenésein a mennybemenetelig. A délután szentmisével és májusi litániával folytatódott, majd a Fatimai Szent Szűz tiszteletére gyertyás körmenetet tartottak.

Kismaros, Verőce, Kóspallag és Szokolya települések összevontan tartották meg az ima-katekézis alkalmakat, ezzel is erősítve az egyházközségek közötti kapcsolatot. Az első három alkalmat Verőcén, a negyediket Kóspallagon, az ötödiket Szokolyán szervezték meg.

Ceglédbercelen is nagy ereje volt a tanúságtételeknek. Az elhangzottaknak köszönhetően többen is bátorságot merítettek, és megosztották élményeiket. Az alkalmak során zenés dicsőítés is segítette a lelki elmélyülést és az előadásokban elhangzottak átgondolását.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán három alkalmat tartottak a tanév során. Az ima-katekézis sorozat az intézmény katolikus lelkiségének kialakításához és elmélyítéséhez járult hozzá. A második alkalomtól kezdődően sikerrel tudta megszólítani a hallgatókat is, akik számára a hiteles krisztusi egység megélésének lehetőségét kínálta.

