Veres András püspök Ferenc pápa látogatásáról: Ünnepeljünk együtt a Szentatyával minél többen!

– Immár másodszor is felkeresi hazánkat Ferenc pápa, akit tíz éve március közepén választottak meg Szent Péter utódául. Hogyan fogadta a hírt püspök atya?

– Természetesen az előkészítés miatt már egy ideje erről volt tudomásom, s nagy örömmel fogadtuk, hogy a Szentatya rövid időn belül újra ellátogat Magyarországra, ahogy ezt búcsúzásakor ígérte. Azt gondolom, ezt a látogatást minden magyarnak rendkívüli megtiszteltetésként kell megélnie, hiszen nem sok olyan hely van, ahová pápasága alatt kétszer is ellátogatott a Szentatya. Mindenképpen nagy elismerésnek kell tekinteni, hogy most már lelkipásztori útként és az állam meglátogatásaként jön hozzánk.

– Nagyjából másfél évvel ezelőtt az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárónapjára érkezett a pápa, az gyakorlatilag egy félnapos villámlátogatás volt. Miként emlékezik vissza erre, illetve más találkozásaikra, például a püspöki konferencia vatikáni ad limina látogatása során?

– A Szentatya maga is hangoztatta annak idején, hogy az eucharisztikus kongresszust lezáró Statio Orbis szentmisére nem egy országot érintő lelkipásztori látogatás részeként érkezett hozzánk. De jó belegondolni, az is mekkora megtiszteltetés volt, hiszen csak ritkán fordult elő, hogy a mindenkori pápa elment az eucharisztikus világkongresszus helyszínére. Különösen megerősítőleg hatott az ő jelenléte sokak számára, hogy a koronavírus-járvány után igenis merjünk kilépni, merjünk közösséget vállalni egymással. Ferenc pápa nagyon közvetlenül tudja az embereket megszólítani, látszik rajta, hogy odafigyel a beszélgetőpartnerére, arra, hogy mit kérdez tőle a másik. Komolyan vette a kérdéseinket az ad limina látogatáskor is. Amikor elkezdte volna a maga mondandóját, mondta, hogy készültek egy iratanyaggal az egyházmegyék beszámolói alapján, de azt majd odaadja nekünk, hogy utólag elolvassuk, szabadon akart velünk beszélni. Ezt a közvetlenségét, a rendkívüli figyelmességét mindenki megtapasztalhatja, aki vele találkozik.

– Hogyan lehet erre a különleges lelkipásztori látogatásra készülni?

– Óriási eltérés van a 2021-es látogatáshoz képest, hiszen magára a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra éveken át volt módunk előkészülni, most mindössze két hónap áll rendelkezésre. Nyilván méreteiben is kicsit más ez a találkozás, és amint a Szentatya hangsúlyozza, ez lelkipásztori jellegű út. Az egész magyar néppel, azon belül a Katolikus Egyházzal szeretne találkozni, ezért nagyon sokféle program lesz. S bár egy helyen, Budapesten fordul csak meg a pápa, mivel kora miatt nem tud vidékre menni, mindenféleképpen találkozni fog az élet legkülönbözőbb területéről érkezőkkel. A püspöki konferencia feladata megszervezni magát az apostoli látogatást, amire már elkezdtünk felkészülni, amikor biztossá kezdett válni a Szentatya érkezése. Még nagyobb ütemben zajlik azoknak a csapatoknak az összeállítása, akik ilyen rövid idő alatt is képesek fölkészülni az egyes programpontokra. Az egész látogatásnak a csúcspontja az Országház előtti szentmise lesz április 30-án délelőtt. Szeretnénk, ha mindenki, aki csak tud, oda eljönne, hiszen a közös imádság nemzetünkért, az Egyházért nagyon fontos mindnyájunk számára e látogatással kapcsolatban is.

– Miként tudunk mi, hívők a pápalátogatásra méltó módon készülni?

– Összeállítottunk egy kis imádságot, amelyet rövid időn belül el fogunk juttatni minden templomba, minden katolikus, keresztény emberhez – ennek révén tudunk egy olyan lelki közösséget, egységet teremteni, ami mindnyájunkat segíthet abban, hogy magunk is, szeretteink is és az egész ország is föl tudjon készülni erre a történelmi látogatásra, hogy részesüljünk abban a kegyelmi kiáradásban, ami a szentmise és a találkozás által remélhető számunkra.

Szerző: Agonás Szonja

Fotó: Wágner Csapó József/NEK Titkársága

Magyar Kurír